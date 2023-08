Chieti, camion e tre auto si scontrano sulla Trignina: 82enne perde la vita

Nel primo pomeriggio di mercoledì 30 agosto, intorno alle 13, un drammatico incidente mortale è avvenuto lungo la strada statale Trignina, in provincia di Chieti. A perdere la vita è un uomo di 82 anni, residente a Montemitro. Sono rimasti feriti invece tre giovani, due ragazze e un ragazzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri oltre che gli uomini dei vigili del fuoco. Resta da chiarire quali possano essere le cause dell’incidente.

Chieti, incidente mortale sulla strada statale Trignina: cosa è successo

Nell’incidente, avvenuto nelle vicinanze dello svincolo per Fresagrandinaria, sono rimasti coinvolti quattro veicoli, un camion e tre auto. In particolare, la vittima di 82 anni viaggiava a bordo di una Fiat Panda, mentre un ragazzo di 24 anni si trovava alla guida di una Infinity Q30. Non avrebbe riportato invece per fortuna conseguenze il conducente del mezzo pesante. È in corso di accertamento la dinamica.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare il 24enne in elisoccorso all’ospedale di Pescara, mentre le due ragazze – si legge da Chieti Today – sono state trasferite all’ospedale San Pio da Pietrelcina a Vasto. Da segnalare che vi sono stati disagi alla circolazione. Il tratto interessato dall’incidente che include le uscite di Lentella e Fresagrandinaria è stato chiuso alla circolazione.