Auto si ribalta e colpisce una ciclista: è successo a Milano. La donna, una straniera di 42 anni, è stata traportata in codice rosso in ospedale.

Milano, auto si ribalta e colpisce ciclista: tre feriti, una in codice rosso

Il sinistro stradale si è consumato in corso XXII Marzo, in corrispondenza del civico 39, a Milano, nella giornata di mercoledì 30 agosto. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto si è improvvisamente ribaltata, colpendo una ciclista. La vicenda ha avuto luogo appena 24 ore dopo la tragica morte della 28enne Francesca Quaglia, schiacciata da un camion in viale Caldara.

In corso XXII Marzo, oltre ai sanitari, si sono recati i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per liberare le due persone rimaste intrappolate all’interno della vettura, una Smart. Stando alle informazioni sinora diffuse, il guidatore e il passeggero erano coscienti quando sono stati liberati dal mezzo.

Dopo essersi capovolta, la Smart ha sbattuto contro un palo che è caduto, colpendo la ciclista, una donna di 42 anni di origini straniere. Date le condizioni critiche della 42enne, è stata subito portata in codice rosso all’ospedale Niguarda presso il quale è stata ricoverata in prognosi riservata e verrà presto sottoposta a un intervento chirurgico.

Il commento del sindaco Sala

In considerazione dei frequenti incendi che si stanno verificando a Milano e stanno mettendo a rischio la vita dei ciclisti, il sindaco Beppe Sala ha deciso di convocare un tavolo di lavoro sul tema della sicurezza dei ciclisti in città con l’obiettivo di creare un piano bici.

“Voglio avviare rapidamente un gruppo di lavoro ristretto che si interfaccia con il C40 e le altre città internazionali perché serve più che mai un piano bici per la città. Dobbiamo andare oltre la questione delle piste ciclabili e ne ho parlato stamattina con il consigliere Marco Mazzei, che praticamente vive in bicicletta ed è una persona con grande buon senso. Faremo un gruppo ristretto per consegnare alla città il nostro percorso per diffondere le biciclette in sicurezza”, ha detto il primo cittadino di Milano, a margine della cerimonia di apertura della Fei Jumping European Championship Milano 2023, europei di salto a ostacoli che si tengono all’Ippodromo.

“Anche i ciclisti devono assumere comportamenti attenti poi ci vorrà più sicurezza sulle piste ciclabili e c’è anche il tema degli orari della città su cui riflettere. Voglio produrre un piano bici in linea con le grandi città europee. La città a 30 all’ora non è sufficiente anche su questo andremo avanti, ma tutti gli incidenti che abbiamo avuto sono stati in situazioni in cui il problema non era di velocità ma di coesistenza dei mezzi”, ha concluso Sala.