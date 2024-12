Yemen, sparato un missile contro Israele: ha colpito vicino a Tel Aviv

A comunicarlo in via ufficiale, sono state direttamente le autorità di Israele, che hanno fatto sapere nelle scorse ore che le difese del Paese non sono riuscite ad intercettare un missile sparato verso Tel Aviv dallo Yemen. Il servizio medico nazionale ha affermato che tre persone sono rimaste leggermente ferite.

Yemen, sparato un missile verso Israele: 3 feriti

Il bilancio è di almeno tre feriti, seppur nessuno di loro è risultato essere grave. Questo, secondo quanto comunicato da Israele, è quanto accaduto nella notte nelle vicinanze di Tel Aviv, in seguito all’esplosione di un missile sparato direttamente dallo Yemen. Le difese del Paese non sono riuscite questa volta ad intercettare il colpo, che è giunto a destinazione vicino ad un cntro abitato. “In seguito alle sirene suonate poco fa nel centro di Israele, è stato identificato un proiettile lanciato dallo Yemen e sono stati effettuati tentativi di intercettazione senza successo” – spiega su Telegram l’Idf. I tre feriti sono stati curati direttamente sul posto, poi trasferiti in ospedale in stato di shock.