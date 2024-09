A maggio scorso YouTube aveva anticipato che avrebbe introdotto nuovi formati pubblicitari sulle Smart TV. È arrivato quel momento, la piattaforma di streaming video ha iniziato a implementare le pubblicità.

YouTube aumenta la pubblicità sulle Smart TV

La novità consiste nella visualizzazione di pubblicità durante le pause dei video, una strategia che pare al momento in distribuzione. Sullo schermo appare una colonna di annunci posizionata sulla destra del video in pausa.

Questo tipo di annuncio è silenzioso e non disturba direttamente il contenuto, ma rimane visibile finché l’utente non riavvia il video o non chiude l’annuncio tramite un pulsante. Gli utenti, infatti, hanno l’opzione di chiudere l’annuncio o di ottenere maggiori informazioni sul prodotto pubblicizzato.

Ogni pubblicità è chiaramente contrassegnata con un’etichetta “Sponsorizzato” sopra di esso. Al momento, sembra che la pubblicità riguardi principalmente una sola azienda, la catena statunitense di caffetterie e prodotti da forno Dunkin’. Tuttavia, è probabile che in futuro altri inserzionisti utilizzeranno questo nuovo formato.

Le entrate pubblicitarie per YouTube

Secondo il rapporto sugli utili del secondo trimestre 2024 di Google, YouTube ha generato 8,6 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie, pari al 13,31% dei 64,6 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie totali di Google. Questo si traduce in circa 34,4 miliardi di dollari all’anno solo in entrate pubblicitarie per la piattaforma di streaming.

La decisione degli utenti

Questa mossa potrebbero spingere più utenti verso l’abbonamento YouTube Premium, che offre un’esperienza senza pubblicità.