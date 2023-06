Rompe una Ferrari da 390mila euro e lo dice in video, su internet, come se gli fosse scappato un bicchiere per terra. “Potevi salvare quattro famiglie senza tetto, anziché buttare tutti quei soldi”, gli rispondono su Youtube. Ma lui, Jake Paul, youtuber di 26 anni ma già tra gli uomini più ricchi del pianeta, non si scompone: “L’ho rotta ragazzi”. Come a dire: succede.

Youtuber Jake Paul rompe in video una Ferrari estremamente rara

Jake Paul è il nuovo protagonista del web e delle storie cringe. Lo youtuber di appena 26 anni questa volta l’ha fatta grossa, perché è salito a bordo di un gioiellino raro targato Ferrari, colore giallo, ma l’ha stressata talmente tanto da romperla. Il bolide di Casa Maranello è un modello 296 GTB del valore di quasi 400mila euro. GTB è l’acronimo di Gran Turismo Berlinetta. La fiammante auto ha un motore di cilindrata 2992 cm3.

“Ho rotto la macchina, ragazzi”

Non aveva mai guidato una macchina che, appena sfiori l’acceleratore, raggiunge i 100 chilometri orari in pochi secondi. L’ha esibita in video per due ore, stressando il motore al punto da costringerla a fermarsi.

“Ho rotto la macchina, ragazzi”, ha fatto sapere ai followers con tale nonchalance da irritare inevitabilmente i commentatori.

Una provocazione per “triggerare” i “povery”? “Non so se avrei dovuto guidarla così forte il primo giorno”, fa sapere Jake, passando sopra le critiche a cui in ogni caso sembra abituato.

Chi è Jake Paul

Il successo di Jake Paul in realtà è stato costruito sui rettangoli della boxe, a suon di cazzotti e atteggiamenti provocatori, tanto da guadagnarsi la fama di bad boy. Jake è americano, ora è un fenomeno dello streaming, ma è stato uno dei pugili più famosi e ricchi al mondo, ha fatto fortuna anche nel mondo delle arti marziali.

A soli 26 anni risulta essere il 46esimo atleta più pagato al mondo. Forbes gli ha fatto i conti: solo nell’ultimo anno avrebbe guadagnato 38 milioni di dollari lordi, che sono 35 milioni di euro.

“La gente vuole vedere i combattimenti e i soldi sono una

conseguenza”, ha sorriso con strafottenza, rispondendo alle critiche degli atleti che gli contestano di aver spettacolarizzato una disciplina seria come quella delle arti marziali, rigorosa e di esempio per la vita.

Jake però ha trasmesso l’ennesimo cattivo esempio: che con i soldi tutto si ottiene, e tutto è possibile, anche cestinare un’auto da 400mila euro dopo aver messo in pericolo gli altri, e se stesso.