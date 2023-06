Per almeno due milioni di visualizzazioni, si stima che i flussi legati al loro canale YouTube abbiano generato nell'ultima settimana per i TheBorderline un incasso di circa seimila euro

Continuano a guadagnare migliaia di euro dopo aver travolto l’auto nella quale è morto il piccolo Manuel. Per almeno due milioni di visualizzazioni, si stima sui flussi legati al loro canale YouTube che i TheBorderline abbiano incassato nell’ultima settimana circa seimila euro.

I video sul canale sono dimezzati

Disponibili attraverso il tool Socialblade, i numeri esprimono un chiaro aumento dei visitatori del loro canale. YouTube non ha mai interrotto le pubblicità, e quindi anche le monetizzazioni, sui video dei cinque youtuber, che tuttavia negli ultimi due giorni sono visibilmente diminuiti: fino a giovedì 15 giugno erano 118, domenica 18 solo 51. Che siano stati cancellati (o resi privati) per tutelare gli sponsor che avevano investito nel gruppo? L’ipotesi è molto probabile. Tra gli altri, ricordiamo Sony, che aveva messo a disposizione dei The Borderline camere mirrorless per filmare le loro challenge.

Ventimila nuovi follower su TikTok

Le visualizzazioni del canale dei TheBorderline tra giovedì 15 e lunedì 19 giugno sono passate da quasi 153 milioni a 86 milioni. Sessantasette milioni in meno. Nonostante ciò, cresce il numero di visitatori del canale (+ 45% nell’ultimo mese), fenomeno di cui i dati di Socialblade rintracciano le origini nel giorno dell’incidente. Anche su TikTok i cinque hanno fatto pulizia di contenuti: per ben quarantotto video eliminati, ecco il paradosso di ventimila nuovi follower.