Un breve messaggio a sfondo nero di circa 4 secondi. Così il gruppo dei TheBorderline ha annunciato l’interruzione delle loro attività sui social: “La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso”, hanno dichiarato.



L’annuncio dell’addio dei TheBorderline dai social: il messaggio su YouTube

Nel video di breve durata che è stato intitolato “14/06/2023”, come il giorno in cui si è consumata la tragedia ed è stata spezzata la vita del piccolo Manuel, è possibile notare la completa assenza di audio. A fare da sfondo è un assordante silenzio: l’incidente a Casal Palocco ha sconvolto una intera comunità: “I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano”.