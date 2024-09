Zaia ha rivelato che il 3 ottobre verrà istituito un calendario per i lavori riguardante l'autonomia.

Luca Zaia, Presidente del Veneto, parlando del 3 ottobre, data che dovrebbe stabilire la tabella di marcia per l'autonomia del Veneto, ha evidenziato nove argomenti chiave. Ha inoltre ricordato che le prospettive del governo verranno rese note tramite il ministro Calderoli. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in occasione dell'arrivo del primo volo da Shanghai allaeroporto Marco Polo di Tessera. Zaia ha rafforzato l'idea che l'autonomia non è una secessione dei ricchi o una trascuranza delle regioni, ma una grande opportunità. Secondo lui, i livelli essenziali delle prestazioni saranno stabiliti in Parlamento entro 24 mesi, un obiettivo reso possibile dal governo attuale. Ha concluso ricordando che nessuno in precedenza aveva portato avanti tali provvedimenti.

