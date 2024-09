Zangrillo e Calderone partecipano alla sessione di domande e risposte al Senato.

Durante il question time al Senato, il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha discusso la prossima grande transizione demografica e i piani per nuove assunzioni. Nel 2023, l'amministrazione ha in programma di assumere oltre 170mila persone. Nel frattempo, son stati pubblicati 13.200 annunci per 288.000 posti quest'anno, attrando 2,1 milioni di candidature. Il ministro del Lavoro, Marina Calderone, ha affermato l'importanza del lavoro dignitoso, menzionando l'esplorazione di ulteriori strategie per bilanciare la domanda e l'offerta di lavoro e sottolineando le misure di incentivazione per i giovani e l'autoimpiego. Il governo mira inoltre a mantenere la riduzione della pressione fiscale e contributiva.