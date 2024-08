Zanzare: falsi miti e verità

Conoscere gli insetti come le zanzare diventa molto importante per capire come tenerle a distanza dall’abitazione evitando così che possano pungere. Sono anche molti i falsi miti e le verità che circolano su questi insetti e conoscerle meglio aiuta sicuramente a stabilire il rimedio adatto per una maggiore tranquillità dell’ambiente.

Zanzare

La stagione estiva fa rima anche con la parola insetti e in particolare le zanzare che entrano in casa impedendo di godere delle serate all’aperto. Questi insetti sono un po’ il simbolo della stagione estiva e la loro presenza è diventata quasi impossibile da tollerare anche perché presenti sia dentro che fuori casa.

Quest’anno sembra che siano particolarmente diffuse a causa delle elevate temperature considerando che il mese di luglio è stato anche uno dei più caldi di sempre. Inoltre, l’inverno non è stato particolarmente rigido e durante i mesi primaverili le piogge sono state spesso frequenti per cui questi insetti ora si stanno affacciando arrivando a disturbare.

Capire cosa le attira permette così di proteggersi andando a evitare le possibili punture che le zanzare possono causare. Una particolare attenzione va riservata ai soggetti particolarmente sensibili dal momento che possono attaccare e pungere causando anche delle reazioni allergiche preoccupanti e serie.

Zanzare: falsi miti

Ci sono molte affermazioni che non sempre corrispondono al vero quando si parla di insetti come le zanzare e del motivo per cui attirano determinate persone invece di altre. Innanzitutto, la quantità di CO2 che si emette nel momento in cui respira tende ad attirarle per cui sono più spinte a pungere alcuni soggetti in luogo d’altri.

Secondo uno studio condotto nel 2023 sembra che alcuni profumi e bagnoschiuma possano arrivare ad attirare le zanzare mentre altri vanno a ridurre la loro fonte di attrazione. I saponi dai profumi floreali o fruttati le attraggono particolarmente, per cui sarebbe bene cercare di evitarli e apportare delle modifiche evitando magari di mettere questo profumo.

Sempre, secondo uno studio del 2004, sembra che coloro che appartengono a un gruppo sanguigno A oppure O possano avere maggiori possibilità di andare incontro a punture, mentre chi è del gruppo B rischierebbe meno di essere punto. Ovviamente molto dipende dalle secrezioni prodotte da questi gruppi ma il gruppo A risulta essere maggiormente attrattivo.

Sono molti che pensano che spegnere la luce possa evitare di attirare le zanzare. Non è affatto così ed è un falso mito. Questi insetti non sono sensibili alla luce per cui possono giungere a pungere a prescindere se sia un luogo illuminato o meno. Sono parassiti particolarmente attratti dal cibo e dal Co2, quindi è bene fare attenzione.

Zanzare: rimedio

Considerando che ora si sa un po’ di più riguardo le zanzare e le fonti di attrazione, bisogna anche capire come fare per allontanarle. Un repellente quale Ecopest Home si rivela la soluzione maggiormente indicata proprio perché funzionale ed efficace, ma anche un’opzione ai pesticidi e insetticidi che creano danni alle persone e all’ambiente.

Questo repellente, essendo di tipo tecnologico, quindi servendosi soltanto di interferenza magnetica e di ultrasuoni, non va a inficiare sull’ambiente o gli esseri umani, ma neanche sugli animali domestici in quanto assolutamente sicuro dal momento che rende l’abitazione accogliente e libera da questi insetti.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un dispositivo piccolo non ingombrante da collegare alla presa di corrente perché funzioni correttamente. Basta tenerlo acceso h24 per 7 giorni su 7 garantendo così la massima protezione da casa e dall’arrivo di parassiti che possono invadere casa, come le mosche, i calabroni, i moscerini, i ragni, ma anche i roditori.

Va ad agire in una superficie di circa 250 metri quadrati proteggendo in modo totale. Inoltre, a differenza dei repellenti in commercio, è ecologico, quindi non impattante sull’ambiente, silenzioso e non fastidioso.

Un repellente che è disponibile soltanto sul sito ufficiale del prodotto poiché non reperibile nei negozi fisici e online per la sua esclusività e originalità. Bisogna inserire i dati nel modulo presente nella pagina per ricevere la chiamata dell’operatore che conferma ciò che è stato scritto per poi evadere l’ordine. Il prezzo di Ecopest Home è di 49,90€ per 2 confezioni pagando tramite Paypal, carta di credito e anche contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.