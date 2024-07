Zanzare: quali profumi le attirano

Gli insetti come le zanzare, ormai diventate un incubo sia durante le ore diurne che notturne, sono attratte da terminati odori e profumi. Capire cosa piace a questi insetti e cosa invece detestano permette di tenerle a distanza evitando che possano invadere la casa e arrivare così a pungere. Qui una panoramica di alcuni aromi da tenere d’occhio.

Zanzare

Con la stagione estiva si corre maggiormente il rischio di andare incontro a punture di zanzare che, nel momento stesso in cui devono scegliere la propria preda da mordere o pungere, tendono a indirizzarsi soprattutto verso coloro che emanano profumi e odori che sono ritenuti, da questi esseri, maggiormente appetibili.

I profumi di saponi per le mani o per il corpo, come i bagno doccia, ma anche i deodoranti che si usano quotidianamente, insieme agli odori fisiologici che ognuno di noi emana, come per esempio il sudore, sono una fonte di attrazione a cui questi insetti non sanno assolutamente come resistere per cui vanno immediatamente verso quel determinato soggetto.

Un team di studiosi dell’Università della Virginia, negli Stati Uniti, ha pubblicato una ricerca su una rivista specializzata che analizza quali sono i gusti maggiormente amati e prediletti dalle zanzare. Questi parassiti sembrano infatti essere attratti, non solo dai deodoranti e profumi per l’igiene quotidiana, ma anche da ammorbidenti o detersivi per gli indumenti.

Il mix di tutti questi fattori, tra cui odori fisiologici, ma anche deodoranti e ammorbidenti, oltre alle condizioni ambientali, compresa l’alimentazione, contribuisce a essere una attrazione per questi insetti. Non si nutrono soltanto di sangue umano, ma anche di nettare delle piante il cui profumo è molto simile ai deodoranti.

Zanzare: i profumi da evitare

Come abbiamo avuto modo di dire precedentemente, gli insetti come le zanzare sono attratti da particolari tipi di profumi. Sono profumi e deodoranti dai gusti fruttati, floreali, ma anche quelli delicati o a base vegetale. Il profumo o bagno doccia al corpo è un altro odore a cui risulta impossibile resistere per loro.

Ci sono poi determinati odori della pelle che fungono da attrattiva, come appunto l’acido lattico che nasce a seguito di una attività fisica particolarmente intensa o acido urico, ma anche altre sostanze che si tende a espellere tramite la pelle, come per esempio il sudore. Oltre a questi profumi e odori, ve ne sono anche altri che tendono ad allontanarle.

Tra i profumi e odori che le zanzare detestano vi è la citronella, il geranio, la lavanda, il tea tre oil, ma anche l’eucalipto o la menta, solo per citarne alcuni. Sono proprio questi odori o alcuni ramoscelli di queste piante che è consigliabile avere in casa o munirsi di oli essenziali per tenerle alla larga da casa e dalle punture.

Zanzare: repellente migliore

Oltre a evitare di usare determinati profumi e deodoranti proprio per non farsi pungere o evitare un’invasione in casa di zanzare, si consiglia di optare per rimedi efficaci che permettono di tenerle a distanza. Un repellente come Ecopest Home è un rimedio assolutamente certo e sicuro, come testimoniato dai consumatori e dalle loro esperienze online.

Un rimedio diverso da altri anche perché non naturale, ma tecnologico. Infatti è un dispositivo ad ultrasuoni che funziona anche grazie all’interferenza magnetica. Gli ultrasuoni, con la loro velocità, sono in grado di essere captati da questi insetti per cui tendono ad allontanarsi evitando così di entrare in casa.

Questo repellente, non ingombrante, considerando che non è molto grande, ha un funzionamento semplice poiché bisogna semplicemente collegarlo alla presa di corrente per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana per una casa accogliente e libera da questi insetti.

Inoltre è sicuro per gli esseri umani e animali domestici. Una soluzione del genere è poi utile poiché in grado di agire verso altri parassiti che invadono casa, come le termiti, i calabroni, le vespe, le formiche ma anche i roditori e agisce su una superficie che misura 250 metri quadrati.

Consigliato anche perché non dannoso, ecologico, quindi a basso impatto ambientale. Non è fastidioso e molto silenzioso.

L’acquisto avviene in modo semplice dal momento che è un repellente esclusivo e originale, quindi non reperibile nei negozi fisici oppure online. Il consumatore si collega al sito ufficiale, riempie il modulo con le proprie generalità in attesa della chiamata dell’operatore per la conferma dei dati per poi evadere l’ordine. Il costo di due confezioni di Ecopest Home è di 49.90€ con Paypal, carta di credito e contanti al corriere.