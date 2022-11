Zelensky al Consiglio Onu: sostenete la nostra via alla pace

Zelensky al Consiglio Onu: sostenete la nostra via alla pace

Zelensky al Consiglio Onu: sostenete la nostra via alla pace

Kiev, 24 nov. (askanews) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è intervenuto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. "E' il momento di sostenere la formula di pace proposta dall'Ucraina - ha detto -, non ci dovrebbe essere spazio per il terrorismo nel mondo". "Con temperature so...