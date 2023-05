Home > Video > Zelensky: "Grazie Italia per l'aiuto" Zelensky: "Grazie Italia per l'aiuto"

"Torniamo a casa con nuovi pacchetti per la difesa: nove e potenti armi per il fronte, più protezione per la nostra gente, più supporto politico. In Italia ho parlato con Giorgia, la signora primo ministro. Ho incontrato il Papa, è stato incoraggiante". Al termine del ciclo di incontri tra Italia, Francia e Germania il presidente Zelensky fa il punto della situazione.