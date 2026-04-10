Zeudi Di Palma, la modella tatuatrice che ha conquistato Twitch

Zeudi Di Palma, napoletana con un nome esotico, è la terza twitcher più seguita al mondo ma incasellarla in una sola categoria è impossibile. È una studentessa di Sociologia, lavora come tatuatrice, è stata una modella, ha indossato la corona di Miss Italia e sogna di diventare attrice.
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