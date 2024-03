La tragedia si è consumata nella serata di venerdì a Cassano Magnano, in provincia di Varese.

14enne travolto da un’auto: è grave

Il 14enne si trovava in compagnia dei genitori, che hanno assistito alla scena. Mentre stava attraversando sulle strisce pedonali in Via Guglielmo Marconi un’auto l’ha travolto. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21:30. Immediato l’intervento dei soccorsi. Il giovane è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in codice rosso.

La corsa all’ospedale

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza, un’auto medica e l’eliambulanza. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Le indagini sono state affidate ai carabinieri di Busto Arsizio, che eseguiranno i consueti rilievi, dovranno fare luce sull’esatta dinamica dell’incidente e determinare le responsabilità. Il tratto di strada interessato è un lungo rettilineo, all’altezza della chiesa di Sant’Anna. A quell’ora, infatti, dalla parrocchia stavano uscendo i fedeli che avevano assistito alla via Crucis.

I precedenti

Appena una settimana fa era accaduto un incidente analogo a Maserada, nel Trevigiano. Un ragazzo di 31 anni è stato investito mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nel tardo pomeriggio di domenica. L’incidente è avvenuto in via Cazzaniga, all’altezza della chiesa. Anche in quell’occasione lo scontro è stato molto violento e la vittima è stata ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Treviso.