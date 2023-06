2 giugno: Albano, 'celebriamo successi italiani'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “È stato molto emozionante partecipare alla parata militare del 2 giugno. La nostra Repubblica compie 77 anni e oggi, nel celebrare l'importante voto popolare che ha portato alla sua nascita, celebriamo l’impegno e il successo degli italiani in camp...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – “È stato molto emozionante partecipare alla parata militare del 2 giugno. La nostra Repubblica compie 77 anni e oggi, nel celebrare l'importante voto popolare che ha portato alla sua nascita, celebriamo l’impegno e il successo degli italiani in campo miliare come in quello medico, scientifico, economico-finanziario, sportivo, sociale, artistico. Grazie a tutti coloro che rendono grande l’Italia, sia nel territorio nazionale che nel resto del mondo. Oggi ci stringiamo con fierezza sotto il Tricolore, custode della nostra identità e dei valori fondanti della Repubblica”. Così Lucia Albano, sottosegretario all’Economia e Finanze.