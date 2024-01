31enne accoltellato dopo la festa di Capodanno: è deceduto

Un uomo di 31 anni è morto dopo essere stato aggredito alla gola con un coltello o una bottiglia di vetro. Il crimine ha avuto luogo a Udine dopo i festeggiamenti per il Capodanno. La ricerca per trovare il responsabile.

Omicidio a Udine nella notte di Capodanno

A Udine un uomo è stato aggeredito ed è stato ucciso con un taglio alla gola tramite un coltello o una bottiglia. L’aggressore ha agito dopo una festa di Capodanno.

Le forze dell’ordine sono state allertate intorno alle 8 con una richiesta di aiuto per un ferito nei pressi di viale Palmanova. Le forze dell’ordine hanno iniziato subito a lavorare per risalire all’aggressore. Nel alcuni giovani sono stati portati al Comando provinciale dei carabinieri. Lì hanno avuto luogo gli interrogatori per cercare di individuare l’omicida.

Un Capodanno di sangue anche per altre città

Purtroppo le vicende di Udine non sono le uniche di questo tenore. Anche in altre città ci sono state aggressioni da segnalare.

Un cittadino ucraino di 43 anni è stato accoltellato a Napoli riportando una ferita da taglio all’addome. Le indagini sonno in corso da parte della polizia. Infine, un 22enne è stato aggredito a Cagliari. Il giovane pare abbia avuto una discussione con altre persone ed è stato ferito da diversi colpi all’addome.