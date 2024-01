Capodanno, bilancio feriti: morta ad Afragola la signora Concetta Russo (45 anni), era stata ferita da un proiettile. In ospedale una 47enne di Forcella colpita al fianco.

Siamo arrivati a Capodanno e anche questa volta, purtroppo, tocca fare il bilancio dei feriti (e dei decessi) dopo la notte di San Silvestro. La Campania è la regione che registra un preoccupante tasso di sinistri. Ad esempio il caso di Concetta Russo (45 anni) napoletana. La donna è stata colpita da un proiettile vagante nella sua casa di Afragola, durante i festeggiamenti. Trasferita al Cardarelli, è qui morta.

Capodanno, bilancio feriti: 47enne colpita al fianco a Forcella

Si trovava sul balcone per assistere allo spettacolo pirotecnico di Capodanno, quando è stata raggiunta da un proiettile vagante. Il sinistro è avvenuto a Forcella, nel cuore del centro storico di Napoli. Secondo le testimonianze, la 47enne si trovava sul ballatoio fuori dalla sua abitazione, quando è stata centrata al fianco dal proiettile.

Capodanno, bilancio feriti: 26enne colpito alla tempia a Santa Maria Capua Vetere

Un 26enne è stato raggiunto alla tempia a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) da un colpo di arma da fuoco e trasportato in gravissime condizioni presso l’ospedale di Caserta.

Capodanno, bilancio feriti: 17enne in fin di vita a Giugliano

I carabinieri di Giugliano sono intervenuti per due ragazzi di 17 anni feriti, presso l’ospedale San Giuliano. I due giovanissimi, incensurati, erano stati trasferiti precedentemente nel pronto soccorso, presentando ferite da ustione alle mani e al volto. In precedenza avrebbero tentato di accendere un petardo di grandi dimensioni a Melito di Napoli. Uno dei due è in prognosi riservata e rischia la vita.