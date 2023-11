In collaborazione con Syrus Industry, software house romana specializzata in consulenza per lo sviluppo di progetti web su tema WordPress, abbiamo individuato i 5 Plugin WordPress cui è impossibile rinunciare.

WordPress è uno dei sistemi di gestione finalizzati alla creazione di siti Web più utilizzati al mondo. La ragione della sua popolarità risiede nell’ampia varietà di Plugin messi a disposizione, Plugin grazie ai quali è possibile, di volta in volta e in base alle proprie esigenze, aggiungere ulteriori funzionalità al proprio sito.

WordPress stesso mette a disposizione migliaia di Plugin. Ognuno di essi copre una o più funzionalità per qualsiasi tipo di sito Web. Ciò non toglie, ad ogni modo, che sia anche possibile ottenere plugin WordPress premium da marketplace di terze parti o persino creare un plug-in in perfetta autonomia.

In collaborazione con Syrus Industry, software house romana specializzata in consulenza per lo sviluppo di progetti web su tema WordPress, abbiamo quindi testato alcuni plugin sui nostri piani WordPress con l’obbiettivo di individuare i 5 migliori Plugin WordPress cui è assolutamente impossibile rinunciare.

5 Plugin WordPress a cui non puoi assolutamente rinunciare

Al primo posto troviamo Hostinger AI Assistant, un Plugin AI per WordPress, interno e gratuito, che è in grado di semplificare notevolmente la creazione di contenuti grazie alla sua interfaccia integrata ed estremamente intuitiva. Ideale per siti blog completi, Hostinger AI Assistant è utilizzabile accedendo direttamente dalla dashboard di amministrazione WordPress. Più saranno dettagliate e accurate le specifiche, migliore sarà l’articolo generato. Inoltre, Hostinger AI Assistant genera una meta descrizione e suggerimenti di parole chiave per aiutarti a ottimizzare i contenuti per i diversi motori di ricerca. WooCommerce, il miglior plugin WordPress per l’e-commerce. Permette, in tutta semplicità, di creare vetrine ed elenchi di prodotti, garantendo al contempo una gestione degli ordini ordinata e attenta. Accetta carte di credito e bonifici bancari e, come se ciò non bastasse, viene fornito con una procedura di configurazione rapida che ti aiuta a creare il tuo sito e-commerce in maniera intuitiva e funzionale. Spectra, gratuito e popolare, semplice e congeniale. Meglio di così! Spectra è un Plugin per la creazione di pagine che, per essere utilizzato, non richiede alcuna conoscenza preliminare di programmazione. Funziona perfettamente con l’editor Gutenberg di WordPress e, tra le altre cose, ti permette di aggiungere moduli, valutazioni a stelle, animazioni e altro ancora alle tue pagine web per un’esperienza utente indimenticabile. Wordfence è il plugin di sicurezza di WordPress preferito dalla stragrande maggioranza di proprietari di siti web, dato che garantisce la sicurezza degli accessi, il rilevamento di malware e la prevenzione del traffico malevolo. Inoltre, una volta installato, permetterà di visualizzare sulla dashboard di Wordfence tutti i dati relativi alla sicurezza dei vari siti Web, mettendo in evidenza gli attacchi bloccati e la scansione dei problemi di sicurezza. La funzione di sicurezza dell’accesso consente inoltre di rilevare vulnerabilità di sicurezza come possibili backdoor e reindirizzamenti dannosi. La funzione di limite di accesso, infine, proteggerà il sito dagli indirizzi IP che non riescono ad accedere dopo un determinato numero di tentativi, prevenendo in questo modo gli attacchi esterni. Weglot, il migliore Plugin di traduzione di WordPress. Ti permette di tradurre automaticamente in oltre 100 lingue e presenta strumenti che consentono di apportare le modifiche appropriate alle traduzioni. Il suo software di traduzione segue le migliori pratiche SEO multilingue per aiutare a tradurre i metadati e gli URL specifici della lingua. Fiore all’occhiello di questo Plugin, Weglot reindirizza automaticamente il pubblico alla lingua del sito Web adatta in base alle impostazioni del browser

Conclusioni

L’incredibile abbondanza di plugin disponibili rende estremamente facile la modifica e l’implementazione di vecchie e nuove proprietà e funzionalità per i propri siti WordPress. Va anche detto, a dire il vero, che non c’è limite al numero di Plugin WordPress che è possibile installare per generare un sito Web potente. Ciò non toglie, ad ogni modo, che se vengono attivati troppi plugin di WordPress, i tempi di caricamento possono rallentare e il livello di sicurezza può abbassarsi nettamente.