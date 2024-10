7 ottobre in Israele, al via le celebrazioni ad un anno dall'inizio della guerra

All'alba dl 7 ottobre 2023, i miliziani di Hamas diedero il via all'attacco che iniziò la guerra nella Striscia di Gaza: le celebrazioni di Israele

Erano le 6.29 in punto del 7 ottobre 2023 (le 5:29 in Italia), quando il movimento islamista palestinese di Hamas diede inizio all’ormai celeberrimo attacco terroristico nel sud di Israele. A esattamente un anno di distanza dalla terribile tragedia che diede inizio alla guerra nella Striscia di Gaza, Tel Aviv avvia le sue celebrazioni in memoria dei caduti.

7 ottobre 2024, Israele inizia le celebrazioni ad un anno dall’attacco

Una folla si è riunita questa mattina, intorno alle ore 6, a Reim, luogo in cui esattamente un anno fa ci fu il massacro al festival musicale Nova. Alle 6:29, con un sentito minuto di silenzio, sono partite le celebrazioni israeliane a 365 giorni esatti dall’attacco terroristico di Hamas. L’evento è considerato il casus belli dell’inizio della sanguinosa guerra nella Striscia di Gaza che ancora oggi prosegue senza esclusione di colpi.

7 ottobre 2024, lancio di missili da Gaza

Le celebrazioni erano iniziate da appena due minuti, quando l’esercito di Israele ha segnalato la presenza di quattro razzi provenienti dal sud della Striscia di Gaza. Tre di questi razzi sono stati immediatamente intercettati e neutralizzati dall’Aeronautica, mentre il quarto è caduto in un’area aperta, mentre Hamas rivendicava il lancio: “Abbiamo sparato proiettili contro i raduni nemici ai valichi di Rafah, al valico di Kerem Shalom e al kibbutz Holit, vicino al confine con Gaza”.