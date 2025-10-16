70enne sotto sfratto si 'accampa' a via Arenula, Sisto la incontra: "Verifiche sul caso"

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Questa mattina, fuori dal ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula a Roma, il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato Teresa Cataldo, una 70enne di Terlizzi, in Puglia, sfrattata dalla sua abitazione e costretta, di fatto, a vivere da due anni con il marito...

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – Questa mattina, fuori dal ministero di Grazia e Giustizia in via Arenula a Roma, il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato Teresa Cataldo, una 70enne di Terlizzi, in Puglia, sfrattata dalla sua abitazione e costretta, di fatto, a vivere da due anni con il marito in una tenda nel giardino.

Dal 14 ottobre scorso è in presidio fuori dal ministero insieme alla sua avvocata Anna Maria Caramia, nella speranza di incontrare qualche rappresentante delle istituzioni.

A rispondere al suo appello, questa mattina, è stato il viceministro Sisto, che l'ha raggiunta in strada, fuori dal palazzo di via Arenula, in centro a Roma: "Sono pugliese come lei e anche per questo ha tutta la mia vicinanza umana e personale. Come rappresentante del palazzo che è alle mie spalle le dico quello che noi possiamo fare. C'è stata un'interrogazione parlamentare, me la farò dare, vedrò quella che è stata la risposta del ministro e verificherò se questi accertamenti sono iniziati".

Sisto ha chiarito al legale che rappresenta la donna che "anche un eventuale intervento del ministero, se ci fossero gli estremi, non revoca le sentenze. Il ministero interviene per vedere se ci sono delle patologie comportamentali tali da legittimare il proprio intervento. Sono venuto perché era giusto che lei avesse una risposta e che ci fosse una presenza che fosse sensibile al dramma che lei rappresenta".