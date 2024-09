A BellaMa, c'è stata una discussione tra Adriana Volpe e Antonella Elia con quest'ultima che accusava la prima: "Non raccontare falsità".

Adriana Volpe e Antonella Elia fanno entrambe parte del team di BellaMa. Quando Pierluigi Diaco ha chiesto quale sia il loro rapporto, Adriana ha affermato che sono amiche, lasciando Antonella Elia sbalordita. “Amiche? Direi che è un termine eccessivo, dato che non ci frequentiamo, non ceniamo insieme, non ci contattiamo e ci piacciamo su Instagram una volta ogni semestre. Questo non è ciò che definirei amicizia “, ha risposto Antonella. Queste parole hanno sorpreso Adriana, che ha risposto: “Perché sei sempre l’attrice provocante in tv? Non capisco questo comportamento! Abbiamo cenato insieme più volte ”. Antonella, però, non ha fatto marcia indietro: “Non dire falsità, quando mai siamo uscite insieme? Tu affermi che siamo andate a cena e alle terme, ma l’ultima volta che abbiamo fatto una Spa insieme è stata quattro anni fa, mentre tu eri la commentatrice a Grande Fratello. Non siamo mai andate a mangiare una pizza!”. Il confronto ha poi proseguito con una sfida di rumba: Adriana ha ballato con un boomer, mentre Antonella con un membro della GenZ. Il pubblico ha eletto Adriana vincitrice, cosa che ha indispettito Antonella. “Mi sento insultata, lei non ha eseguito alcun passo di rumba, lei non sa nemmeno danzare!”. Nonostante il programma può sembrare privo di logica, l’interazione tra Adriana e Antonella è sempre coinvolgente.