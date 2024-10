Tragedia a Crotone: agente ferito e giovane ucciso in sparatoria, indagini in corso

Un incidente di violenza armata ha colpito il quartiere Lampanaro, situato a Crotone. Un agente di polizia ha subito gravi ferite, mentre un giovane di nome Francesco Chimirri ha perso la vita. Dopo un inseguimento in auto, sarebbe avvenuta una sparatoria tra l’agente e l’uomo durante una colluttazione. Le forze dell’ordine stanno attualmente indagando per ricostruire i dettagli di quanto accaduto. Da quanto emerge, pare che l’agente sia stato aggredito brutalmente dai parenti della vittima, un pizzaiolo di Isola Capo Rizzuto molto popolare su TikTok, con un seguito di 157mila follower.

Indagine in corso

Le autorità stanno conducendo un’indagine approfondita per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Sono stati raccolti testimonianze da parte dei residenti del quartiere Lampanaro e delle persone presenti durante l’accaduto. Gli investigatori stanno analizzando le prove raccolte sul luogo del crimine, inclusi i proiettili e le tracce di sangue.

Identificazione dei responsabili

Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare i responsabili dell’aggressione e della morte di Francesco Chimirri. Sono state effettuate perquisizioni e interrogatori per raccogliere informazioni utili all’indagine. Gli investigatori stanno anche analizzando le registrazioni delle telecamere di sicurezza presenti nella zona per individuare eventuali indizi.

Impatto sulla comunità

L’incidente ha scosso profondamente la comunità di Lampanaro e ha suscitato preoccupazione per la sicurezza pubblica. I residenti si sono uniti per organizzare una vigilia di preghiera in memoria di Francesco Chimirri e per chiedere maggiore sicurezza nel quartiere. Le autorità locali hanno promesso di intensificare le misure di sicurezza e di aumentare la presenza delle forze dell’ordine nella zona.