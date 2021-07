A Maratea il Premio Internazionale Basilicata

Maratea (Potenza), 28 lug. (askanews) – Sotto lo sguardo del Cristo redentore e in uno scenario mozzafiato è partita la 13esima edizione di Marateale, il Premio Internazionale della Basilicata dedicato alle eccellenze della settima arte e dello spettacolo in generale, in scena all Hotel Santa Venere a Maratea, la perla del Tirreno.

La serata di apertura ha visto tra i protagonisti l’attore e doppiatore Luca Ward, e tra i premiati anche Federico Zampaglione, cantante e regista.

A giocare in “casa”, il lucano Rocco Papaleo: “Mi sembra importante promuovere insieme al territorio ovviamente anche la cultura che deve abitare questo territorio, è una manifestazione che condivido e a cui partecipo molto volentieri”.

A sorpresa un premio anche per Sabina Stilo. Il meglio della kermesse sarà trasmessa su Raidue in seconda serata il 10 agosto.