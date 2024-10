Arrestato a Milano il presunto assassino di Luigi Procopio, ucciso per strada a Napoli in presenza del figlio di 11 anni

Il sospetto assassino di Luigi Procopio, un uomo di 45 anni, è stato catturato a Milano. Procopio è stato colpito a morte per strada a Napoli il 30 settembre, mentre si trovava in compagnia del figlio di 11 anni. L’identità dell’individuo arrestato non è stata divulgata. La direzione distrettuale antimafia di Napoli aveva emesso un provvedimento di fermo nei suoi confronti. Grazie all’intervento delle forze dell’ordine, è stato rintracciato e bloccato nel centro della città milanese