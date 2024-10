A Milano, lavoratori di un sito di costruzione hanno scalato una gru in segno di protesta.

"Otto operai di un cantiere edile a Basiglio, provincia di Milano, hanno protestato arrampicandosi su una gru in via Francesco Sforza 7. Gli interventi sono stati eseguiti dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco di Corsico. I lavoratori sostengono di non essere stati pagati da sei mesi."

