Una storia straordinaria è successa lungo l’autostrada A4 che collega Milano a Venezia. Mercoledì 9 ottobre, intorno alle 7:30, una pattuglia della polizia ha assistito a un evento senza precedenti: due agenti hanno dato alla luce una neonata. La richiesta di soccorso è stata inoltrata tramite una colonnina SoS nei pressi di Monza, arrivando al Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese. La voce al telefono ha solamente potuto urlare “bambino, bambino”, mentre in sottofondo si udivano le grida di una donna.

Immediatamente, è stata inviata una segnalazione alla Polstrada, che in pochi istanti ha fatto giungere una volante sul posto. Qui, gli agenti hanno trovato una donna in travaglio. Dopo momenti di grande tensione, è nata una bambina. Nel frattempo, è intervenuta un’ambulanza del 118; grazie alle buone condizioni sia della madre che della neonata, entrambe sono state portate all’ospedale più vicino.

Si è poi scoperto che la donna e il suo compagno, notando i primi segnali del travaglio, avevano lasciato Verona per raggiungere una clinica in Svizzera, ma non hanno fatto in tempo. Alla fine del loro turno, i due poliziotti si sono recati presso l’ospedale per verificare che madre e figlia stessero bene, portando gli auguri di “Buona Vita” da parte di tutta la Polizia di Stato, come riportato in un comunicato ufficiale.