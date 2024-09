A Napoli, sono stati identificati 24 tassisti illegali: non avevano né la patente né l'assicurazione.

Le forze dell’ordine di Napoli, fra carabinieri e polizia, hanno scoperto l’attività illecita di 24 tassisti clandestini operanti senza licenza o assicurazione. Risultavano tutti attivamente disposti nelle zone del porto turistico di Pozzuoli, nelle vie circostanti Rione Terra e lungo la costa di Licola. All’interno delle rispettive auto, vennero sorpresi tutti con passeggeri a bordo. Di questi tassisti irregolari, dieci guidavano senza copertura assicurativa, sei con un controllo tecnico non conforme e altri sei non disponevano di documentazione di guida. Le macchine usate in modo non conforme sono state confiscate.