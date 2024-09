A Palermo, si riscontra un'ondata di 'respinte' relative al trattenimento dei migranti.

I giudici specializzati in immigrazione e protezione internazionale del tribunale di Palermo hanno rifiutato la maggior parte dei decreti del centro di detenzione di Porto Empedocle, dichiarandoli illegittimi. Da quando il centro è stato aperto ad agosto, 64 dei 74 provvedimenti di detenzione alla frontiera sono stati respinti.

