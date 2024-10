A Roma, nel quartiere di Ponte Mammolo, è stato avvistato un pitone che si aggirava sul marciapiede. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, supportate dai volontari della Guardia rurale ausiliaria Nogra Roma, il serpente è stato infine catturato.

Avvistamento del pitone

Il pitone è stato avvistato nel quartiere di Ponte Mammolo, creando preoccupazione tra i residenti. Il serpente si muoveva agilmente sul marciapiede, causando panico tra le persone che lo hanno notato.

Intervento delle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine sono state prontamente chiamate per gestire la situazione. Gli agenti hanno lavorato in collaborazione con i volontari della Guardia rurale ausiliaria Nogra Roma per catturare il pitone in modo sicuro e senza causare danni.