A Roma, nel piazzale Ostiense, si sono verificati scontri durante una manifestazione a sostegno della Palestina, che era stata vietata dalle autorità. Gruppi di manifestanti, alcuni con il volto coperto, hanno lanciato oggetti come sassi, bottiglie e petardi, colpendo le forze di polizia. In risposta, gli agenti hanno utilizzato idranti e lacrimogeni. Si segnala che una giovane avrebbe subito una ferita alla testa. Durante la giornata, in una zona sorvegliata, sono state identificate 1.600 persone, di cui 19 portate in questura. “Ci fermano per garantire la guerra”, ha dichiarato tramite megafono un rappresentante dell’Unione democratica arabo-palestinese.

Scontri durante una manifestazione

Identificate 1.600 persone

