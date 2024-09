A Torino, mette fine alla vita della sua ex con un fendente di coltello.

Abdelkader Ben Alaya, un uomo tunisino di 48 anni, è stato accusato di aver ucciso la sua ex moglie, Roua Nabi, a Torino davanti ai loro figli. Malgrado avesse un braccialetto elettronico che gli impediva di avvicinarsi alla vittima a causa di violenze precedenti, è riuscito a commettere l'omicidio. La polizia sta indagando sul fallimento del dispositivo e l'uomo è stato arrestato la notte dell'aggressione. La vittima morì in ospedale. L'aggressione avvenne in un appartamento a Torino.

Abdelkader Ben Alaya, un uomo tunisino di 48 anni, è stato accusato di aver ucciso a coltellate la sua ex moglie, Roua Nabi, 34 anni, a Torino, con i loro figli presenti. Nonostante indossasse un braccialetto elettronico da questa estate, a seguito di una sentenza del giudice che gli vietava di avvicinarsi alla donna a causa di ripetuti episodi di violenza, Ben Alaya è riuscito a compiere l’omicidio. Attualmente sono in svolgimento delle indagini per determinare come abbia potuto fallire il dispositivo. L’uomo è stato preso in custodia dalla polizia la notte scorsa, dopo l’aggressione che ha portato alla morte della donna, anch’essa originaria della Tunisia, in ospedale. L’incidente è avvenuto in un appartamento nella zona nord della città di Torino.