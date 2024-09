A Tremiti, nessun insegnante è pronto a traslocare, quindi per 7 ragazzi non ci sarà la possibilità di frequentare la scuola.

A Tremiti, nessun insegnante è pronto a traslocare, quindi per 7 ragazzi non...

Nell'anno scolastico 2024-2025, l'arcipelago di Tremiti si è trovato senza scuola per 7 bambini di tre anni, poiché nessuna insegnante ha accettato di trasferirsi lì. Nonostante l'intenzione di riaprire la scuola dell'infanzia, chiusa dal 2003, per contrastare lo spopolamento dell'arcipelago, i piccoli studenti di Tremiti sono rimasti senza istruzione. Le due candidate selezionate per la scuola materna hanno rifiutato il trasferimento.

L’anno scolastico 2024-2025 doveva segnare la ripresa delle attività scolastiche. All’arcipelago di Tremiti, però, si è trovata senza scuola per 7 bambini di tre anni, dato che nessuna insegnante è voluta traslocare lì. Il progetto di riaprire la scuola dell’infanzia, chiusa dal 2003, aveva l’obiettivo di contrastare lo spopolamento di tale arcipelago. Nonostante l’apertura delle scuole in Puglia sia avvenuta il 16 settembre, i piccoli studenti di Tremiti sono rimasti senza istruzione. Nell’arcipelago, infatti, non è stata trovata nessuna maestra disponibile per la scuola materna: le due candidate selezionate hanno rifiutato il trasferimento. Questa non è una situazione nuova: l’arcipelago, popolare tra i turisti durante l’estate, si svuota a settembre e la scuola d’infanzia è rimasta inattiva dal 2003. Quest’anno, 2024-2025, era previsto come quello di una nuova apertura.