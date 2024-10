Influencer Mady Gio denunciata per evasione fiscale: residenza in Svizzera non riconosciuta, guadagni nascosti e attività in Italia

La Guardia di Finanza di Varese ha denunciato Mady Gio, nome d’arte di Filip Madalina Ioana, con l’accusa di evasione fiscale per un importo di 1,5 milioni di euro. L’influencer aveva trasferito la propria residenza in Svizzera per beneficiare di un regime fiscale più vantaggioso. Tuttavia, dai controlli è emerso che non aveva mai formalmente acquisito la residenza fiscale al di fuori dell’Italia e risultava completamente ignota al Fisco italiano. Nonostante fosse presente in vari programmi televisivi e radiofonici, dichiarando ingenti guadagni, aveva registrato solo poco più di 50 mila euro di entrate. Gli agenti hanno richiesto informazioni alla piattaforma OnlyFans, scoprendo che Mady Gio aveva guadagnato circa un milione e mezzo nel biennio 2021-2022. È stato rilevato che un conto bancario e il dominio web dell’influencer erano registrati in Italia. Inoltre, Mady Gio ha partecipato a eventi e fiere nel Paese, oltre a rilasciare interviste in cui suggeriva la necessità di evitare il Fisco nazionale sui suoi alti introiti. Questo avveniva nonostante nei documenti ufficiali, comprese le richieste di cittadinanza e di creazione di un’azienda italiana, avesse dichiarato di essere domiciliata in Italia. Per completare la cancellazione dall’anagrafe, avrebbe dovuto dimostrare di avere un ‘rapporto lavorativo continuativo’ nel paese estero, evidenziando l’esercizio di un’attività economica stabile.

La giovane non è riuscita a provare quanto affermato. I materiali creati dall’influencer non hanno ricevuto approvazione in Svizzera e il sistema fiscale di questo Paese non si adatta a chi ha un impiego stabile.