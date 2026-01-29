A1 chiusa per incendio: riapertura del tratto dopo i soccorsi

Nel pomeriggio del 29 gennaio, si è verificato un grave incidente sull’autostrada A1, precisamente nella galleria Croci a Calenzano. Un camion refrigerato, adibito al trasporto di frutta, ha preso fuoco, causando la chiusura immediata del tratto autostradale nord, tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna. Questo evento ha generato notevoli disagi al traffico, creando code che hanno raggiunto i 10 chilometri.

Dettagli dell’incidente

Il camion ha iniziato a bruciare poco dopo le 15.00, portando le autorità a prendere misure rapide per garantire la sicurezza degli automobilisti. La chiusura del tratto ha avuto un impatto significativo sulla viabilità ordinaria, costringendo molti veicoli a deviare verso strade alternative. Gli automobilisti diretti a Bologna sono stati invitati a uscire a Calenzano e a utilizzare percorsi secondari per rientrare in autostrada a Barberino.

Le operazioni di soccorso

Per far fronte all’emergenza, sono intervenute sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da autobotti e mezzi specializzati. Inoltre, sono stati attivati soccorsi sanitari e meccanici, e la polizia stradale ha lavorato per gestire la situazione di traffico. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti, grazie all’efficace intervento dei soccorritori.

La situazione del traffico

Dopo ore di attesa e disagi, il tratto autostradale è stato riaperto poco dopo le 19.00. Autostrade per l’Italia ha comunicato che, al momento, il traffico è tornato a scorrere regolarmente su tutte le corsie disponibili. Tuttavia, la situazione è rimasta delicata, con code residue che si sono registrate tra Firenze Impruneta e il bivio con la Direttissima, sebbene in diminuzione.

Raccomandazioni per gli automobilisti

A causa dell’incidente, le autorità hanno raccomandato agli automobilisti di prestare particolare attenzione e di seguire le indicazioni stradali. È importante che chi si trova sulla strada mantenga la calma e rispetti i segnali, soprattutto in situazioni di emergenza. I percorsi alternativi suggeriti hanno permesso di ridurre il carico sul traffico principale, mitigando parzialmente i disagi.

Le operazioni di ripristino della galleria Croci hanno richiesto un attento monitoraggio da parte del personale di Aspi, il quale ha dovuto verificare che tutte le misure di sicurezza fossero soddisfatte prima della riapertura. Grazie a questi sforzi, il traffico è tornato alla normalità in tempi relativamente brevi, consentendo agli automobilisti di riprendere i loro viaggi senza ulteriori interruzioni.