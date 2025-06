A2A: presentato il secondo bilancio di sostenibilità territoriale della Liguria

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – È stata presentata oggi da Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica, Società del Gruppo A2A, la seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Liguria, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2024 e i piani di attività previsti per i prossimi anni.

“La presentazione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale rappresenta per il Gruppo un momento di dialogo e confronto con le amministrazioni locali e le comunità con cui collaboriamo ogni giorno, interlocutori fondamentali per rispondere alle esigenze del territorio attraverso progetti concreti.

– ha dichiarato Filippo Agazzi, Amministratore Delegato di Aprica. – In Liguria il nostro impegno si traduce in investimenti e innovazione: nel 2024, abbiamo generato un valore economico complessivo di 92 milioni di euro e investito oltre 5 milioni per migliorare ulteriormente i servizi ambientali nel Golfo del Tigullio. I risultati che condividiamo oggi sono il riflesso di un modello industriale che mette al centro le persone, le città e il loro futuro sostenibile.”

La presentazione è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione sostenibile, a cui hanno partecipato anche Matteo Campora, Consigliere Regionale e Simone Zaffiri, Amministratore Delegato di Cosme S.p.A. Nel 2024, le attività del Gruppo A2A in Liguria hanno generato un valore economico complessivo di 92 milioni di euro, in aumento di oltre il 140% rispetto al 2023, e sono stati effettuati investimenti per oltre 5 milioni di euro, in crescita dell’89% rispetto all’anno precedente, finalizzati in larga parte al potenziamento dei servizi ambientali. Particolare attenzione è stata dedicata al rinnovo della flotta aziendale, costituita da oltre 160 mezzi, e al potenziamento della raccolta differenziata nei territori serviti.

Nel 2024, la gestione dei rifiuti nei 10 Comuni del Golfo del Tigullio serviti da Aprica, Società del Gruppo A2A, ha confermato l’efficacia di un modello improntato alla circolarità. Con un tasso di raccolta differenziata superiore al 66%, sono state raccolte quasi 60.000 tonnellate di rifiuti urbani, di cui quasi la totalità – il 99,7% – è stata avviata a recupero di materia o di energia. Un risultato che si traduce in benefici ambientali diretti: sono state evitate circa 44.000 tonnellate di emissioni di CO₂. Le indagini di Customer Satisfaction condotte nella Regione, inoltre, indicano una crescente soddisfazione da parte dei cittadini, con oltre un terzo delle utenze domestiche e non domestiche che ha rilevato un miglioramento del servizio negli ultimi due anni.

Tra le principali azioni intraprese nel corso dell’anno da parte di Aprica: il posizionamento di nuovi contenitori per abiti usati, oli esausti e RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), il rafforzamento della raccolta del vetro nei Comuni di Chiavari e Lavagna e la presentazione del compostaggio domestico digitale in tutti i Comuni in cui Aprica opera nel Tigullio. Grazie all’App PULIamo, touchpoint online del Gruppo A2A per i servizi ambientali, infatti, i cittadini possono iscriversi all’albo digitale dei compostatori, ottenere agevolazioni sulla bolletta TARI e monitorare in autonomia la propria attività. A conferma dell’impegno verso un approccio integrato alla sostenibilità, A2A ha inoltre sottoscritto un accordo decennale (Power Purchase Agreement) con il Gruppo FERA per la fornitura di energia eolica prodotta in provincia di Savona. L’accordo consentirà di coprire il fabbisogno di circa 17mila nuclei domestici, evitando ogni anno l’emissione di circa 16.000 tonnellate di CO₂. Un passo importante per rafforzare il mix energetico rinnovabile a disposizione dei clienti di A2A.

Il valore economico generato sul territorio si riflette sulla rete di imprese locali: sono più di 60 i fornitori attivati, di cui oltre la metà (69%) micro o piccole imprese, per un totale di 79 milioni di euro di ordini in forniture, in crescita del 172% rispetto all’anno precedente. A conferma dell’attenzione verso le proprie persone, A2A ha ottenuto per tutte le Società del Gruppo la certificazione Top Employers, riconoscimento assegnato alle realtà che si distinguono per l’adozione di politiche e pratiche di eccellenza in ambito HR. Complessivamente sono state erogate ai dipendenti del Gruppo oltre 3.000 ore di formazione per il miglioramento delle competenze tecniche, digitali e soft skill. Nel 2024 è stato lanciato A2A Life Caring, il piano a sostegno della genitorialità che prevede investimenti per 120 milioni di euro entro il 2035, ed è stato recentemente approvato A2A Life Sharing, il piano di azionariato diffuso che mira a rafforzare il senso di appartenenza e la partecipazione attiva alla crescita dell’azienda.

Infine, il Gruppo ha rinnovato il proprio impegno formativo verso le nuove generazioni con più di 2.500 tra studenti e docenti coinvolti nella Regione, attraverso approfondimenti sui temi ambientali. Aprica, nelle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni serviti, ha proposto interventi in classe e progetti specifici dedicati alla gestione dei rifiuti, all’economia circolare e alla riduzione degli sprechi. Nell’ambito della seconda edizione del progetto nazionale “Futuro in Circolo”, si è anche svolto un laboratorio didattico a Chiavari. Il progetto è stato promosso dal divulgatore Vincenzo Schettini, conosciuto per il format La Fisica Che Ci Piace, con cui A2A collabora per sensibilizzare giovani e cittadini sulla transizione energetica ed ecologica attraverso un linguaggio multimediale e partecipativo.

In una nota la società spiega che ''Il percorso dei Forum Multistakeholder di A2A si rinnova anche quest’anno, in continuità con l’impegno portato avanti nelle scorse edizioni per il coinvolgimento degli stakeholder locali attraverso attività di dialogo e ascolto. Nel 2025, il programma dei Forum “Transizione ESG: un’impresa comune” prevede 14 tappe in tutta Italia, in occasione delle quali vengono presentati i Bilanci di Sostenibilità Territoriali. Nell’ambito di questa iniziativa, in collaborazione con The European House Ambrosetti e con le Associazioni territoriali di Confindustria, la presentazione del Bilancio in Liguria è stata infatti preceduta da un incontro a porte chiuse, a cui hanno preso parte i fornitori e i grandi clienti del Gruppo oltre alle imprese associate di Confindustria''.

In questa sede ''sono state affrontate le tematiche relative alle principali sfide della transizione sostenibile, fornendo ai partecipanti dati esclusivi di scenario, globali e locali, oltre ai risultati di una survey nazionale sull’approccio delle imprese italiane alla sostenibilità. All’incontro sono seguiti due tavoli di lavoro con l’obiettivo di fornire alle imprese partecipanti gli strumenti concreti per integrare la sostenibilità all’interno del proprio modello di business, per misurare la propria carbon footprint e per impostare un primo documento di rendicontazione. Questo programma di engagement territoriale, dopo il Piemonte, il Friuli Venezia Giulia e la Liguria, coinvolgerà nel corso dell’anno Bergamo, Puglia, Milano, Sud Lombardia, Valtellina – Valchiavenna, Abruzzo, Brescia, Calabria, Sicilia, Monza e Brianza e Campania''.