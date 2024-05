Abbronzatura perfetta: i consigli per l’estate

L’abbronzatura perfetta è uno degli obiettivi più importanti che ci si prefissa con l’arrivo dell’estate. Tutti desiderano una pelle perfetta, abbronzata e baciata dal sole. Tuttavia, è bene mettere in atto alcuni accorgimenti per far sì che l’abbronzatura sia perfetta e la pelle sempre protetta. Vediamo insieme come fare.

Abbronzatura perfetta

L’abbronzatura perfetta è l’obiettivo che la maggior parte delle persone intendono perseguire nel corso dell’estate. In alcuni casi, quest’obiettivo persiste anche in altri periodi dell’anno, in particolare se si ha l’abitudine di andare in piscina o al solarium. Indipendentemente dal luogo in cui si preferisce abbronzarsi, in ogni caso, è necessario adottare strategie specifiche, volte, da un lato, a raggiungere un’abbronzatura intensa ed omogenea, di lunga durata, dall’altro, di proteggere la pelle dai danni che possono derivare dall’esposizione diretta ai raggi del sole.

Quando ci si espone al sole, la produzione di melatonina aumenta ed è questo processo che favorisce l’inscurimento della pigmentazione. Tuttavia, le variabili che entrano in gioco sui tempi dell’abbronzatura sono numerose e si identificano nel colore o il tono della pelle, il livello di intensità dei raggi del sole, la sensibilità della pelle, il tempo che si trascorre sotto il sole e, naturalmente, il livello di protezione solare che si usa.

Abbronzatura perfetta: consigli

Per ottenere un’abbronzatura perfetta si consiglia, prima di tutto, di applicare sempre una protezione solare. Generalmente, le creme o gli oli abbronzanti sono prodotti a parte, destinati ad un uso diverso, che non contengono protezione solare. Il nostro consiglio è quello di applicare una protezione solare con fattore 30, per iniziare, almeno venti minuti prima di esporsi al sole.

Secondo gli esperti, non ci si dovrebbe esporre alla luce diretta del sole per più di due o tre ore al giorno. Superato il tempo standard, infatti, il nostro organismo non produce più melatonina e, di conseguenza, non solo non ci si abbronza più, ma si mette in pericolo la salute della pelle.

Infine, quando si sta sotto al sole, è consigliabile cambiare spesso posizione, sia per favorire un’abbronzatura omogenea, sia per evitare di bruciare una parte del corpo.

Abbronzatura perfetta: le migliori creme abbronzanti su Amazon

L’abbronzatura perfetta è il risultato dell’utilizzo costante di creme, lozioni e spray solari specifici, che garantiscono un’abbronzatura omogenea e duratura e la protezione della pelle da parte dei potenziali danni che possono derivare dall’esposizione al sole. Vediamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i prodotti che Amazon consiglia ai suoi clienti, alla migliore offerta.

BYROKKO Shine Brown Crema Abbronzante Solare (210 ml), Acceleratore Abbronzatura efficace al Sole e nei Lettini Solari, con Ingredienti Naturali

La crema abbronzante è stata studiata con l’obiettivo di ridurre l’esposizione della persona ai raggi del sole e il tempo trascorso sul lettino solare e ottenere, allo stesso tempo, un’abbronzatura di lunga durata, intensa e naturale. Ricca di ingredienti naturali al 100%, questa crema è priva di ingredienti chimici aggressivi ed è adatta a tutti i tipi di pelli, incluse quelle più delicate e sensibili.

COCOSOLIS Aloha – Super Abbronzante con Vitamina E, Olio Corpo Abbronzante – Crema solare Bio Oil per un’Abbronzatura Cioccolato

Sia sul lettino solare che sdraiata su un telo sulla sabbia al mare, questa crema solare è perfetta per un’abbronzatura da sogno, intensa e di lunga durata. Come per la maggior parte delle creme abbronzanti, anche questa è priva di protezione solare e, pertanto, si consiglia di abbinarla ad un prodotto adatto per proteggere la pelle dai potenziali danni che possono provenire dall’esposizione ai raggi del sole.

KREAM Intensificatore e Acceleratore per abbronzatura Bloody Mary 150 ml

Per un’abbronzatura omogenea, rapida ed intensa, infine, si può sempre contare su quest’abbronzante naturale, che stimola la produzione di melanina per ridurre l’esposizione diretta ai raggi del sole fino al 70%. Anche in questo caso, l’abbronzante può essere utilizzato sia quando si è al mare, sia quando si è in piscina o al solarium e, quindi, non solo in estate, ma in ogni altro periodo dell’anno.