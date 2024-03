Abruzzo: bandiere ucraine in piazza per Meloni, 'grazie per sostegno a Kiev'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Bandiere ucraine in piazza per Giorgia Meloni, a Pescara. "Siamo venuti qui per ringraziare il vostro premier per il sostegno che sta dando al nostro paese", dice all'Adnkronos una giovane donna che, accompagnata dai suoi bambini, è arrivata in Pia...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Bandiere ucraine in piazza per Giorgia Meloni, a Pescara. "Siamo venuti qui per ringraziare il vostro premier per il sostegno che sta dando al nostro paese", dice all'Adnkronos una giovane donna che, accompagnata dai suoi bambini, è arrivata in Piazza Salotto a Pescara per assistere al comizio della presidente del Consiglio e leader di Fdi in vista delle regionali abruzzesi di domenica. In piazza, prosegue la donna, si trovano una quarantina di esponenti della comunità ucraina: "Veniamo da Roseto degli Abruzzi e da Cologna Spiaggia. Siamo qui a causa della guerra", racconta. "Per noi è una situazione molto difficile, soprattutto per i nostri bambini: sono seguiti da uno psicologo, quello che è successo nel nostro paese è stato molto traumatico".