Abruzzo: Meloni e la 'pioggia fortunata' a Pescara, 'se piove non sarà cattiva cosa'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ''Confesso che siamo saliti sul palco per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà. Allora io voglio dire solo una cosa: nel caso in cui venisse il diluvio universale e non riuscissi a fare la mia parte di comizio, tutte le volte che vengo a Pescara, quando salgo sul palco piove. Però, attenzione, perchè l'ultima volta che è successo erano le elezioni politiche e io sono diventata presiedente del Consiglio…''. Giorgia Meloni è a Pescara per il comizio finale dei leader di centrodestra a sostegno della riconferma di Marco Marsilio governatore dell'Abruzzo. Piove a dirotto e la premier sale sul palco e con microfono alla mano ci tiene a spiegare che la pioggia può mettere a rischio gli ultimi interventi, quelli di Matteo Salvini e il suo. Il presidente di Fdi però non è preoccupata, anzi, considera l'acquazzone un segno benaugurante per la vittoria finale alle regionali, memore dell'acqua che funestò il suo comizio quando poi vinse le politiche che l'hanno portata a palazzo Chigi per la prima volta.

''Quindi, se piove, tutto sommato, non sarà una cattiva cosa, vi voglio bene'', commenta Meloni, che raggiunge il centro del palco per farsi una foto selfie con Salvini,Tajani, Cesa e Lupi.