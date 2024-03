Abruzzo: Meloni, 'ora nuova impresa Marsilio, primo presidente riconfermato'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - "Cinque anni Marco ha fatto un'impresa, essere il primo presidente di regione di Fdi. Oggi a me piacerebbe che facesse un'altra impresa, essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato". Cos&igra...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – "Cinque anni Marco ha fatto un'impresa, essere il primo presidente di regione di Fdi. Oggi a me piacerebbe che facesse un'altra impresa, essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato". Così Giorgia Meloni, intervenendo dal palco di Pescara per sostenere la ricandidatura di Marco Marsilio alla guida dell'Abruzzo.