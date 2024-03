Abruzzo: Meloni scherza, 'quando vengo a Pescara piove, ma alle politiche portò bene'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - "Non siamo sicuri che il tempo terrà... Voglio dire solo una cosa, nel caso in cui venisse il diluvio universale. Tutte le volte che vengo a Pescara, quando salgo sul palco piove. Però attenzione: perché l'ultima volta che è success...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – "Non siamo sicuri che il tempo terrà… Voglio dire solo una cosa, nel caso in cui venisse il diluvio universale. Tutte le volte che vengo a Pescara, quando salgo sul palco piove. Però attenzione: perché l'ultima volta che è successo erano le elezioni politiche e io sono diventata presidente del Consiglio. Quindi se piove tutto sommato non sarà una cattiva cosa", scherza la premier Giorgia Meloni, sul palco di Pescara per sostenere il candidato di Fdi e del centrodestra, Marco Marsilio, alle regionali abruzzesi di domenica 10 marzo.