Abruzzo: Ricci (Pd), 'vento sta cambiando, uniti si vince'

Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Dal risultato elettorale che arriverà dall'Abruzzo potrebbe giungere la conferma, dopo la vittoria del centrosinistra in Sardegna, che il clima politico, in Italia, sta cambiando. È finita la luna di miele della Premier Giorgia Meloni con il Paese&...

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – "Dal risultato elettorale che arriverà dall'Abruzzo potrebbe giungere la conferma, dopo la vittoria del centrosinistra in Sardegna, che il clima politico, in Italia, sta cambiando. È finita la luna di miele della Premier Giorgia Meloni con il Paese". Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci Pd, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, intervenendo a Coffee Break, in onda su La7.

"Come già visto con il candidato scelto per la Sardegna, il centrodestra di Meloni potrebbe scontare l'arroganza di imporre ai territori candidati il cui unico merito è la fedeltà alla premier. Uniti si vince – ha concluso Ricci – e un risultato positivo per il centrosinistra può essere ottenuto in Abruzzo dove non solo presentiamo un ottimo candidato, Luciano D'Amico, ma le forze di opposizione al governo si presentano compatte".