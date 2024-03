Abruzzo: Schlein, 'Meloni e leader su palco prova di forza? Prova di preoccupazione...'

Roma, 6 mar. (Adnkronos) – "Una prova di forza? Una prova di preoccupazione…". Così Elly Schlein a Tagadà su Tagadà su la7 collegata da Manoppello scalo in Abruzzo sul comizio di Giorgia Meloni e il leader del centrodestra ieri insieme a Pescara. "Ma la domanda è: ma dove eravate prima? Qui la differenza" non la fanno i leader ma "la fanno le persone che vivono qui e solo loro possono convincere ad andare a votare le persone, a credere nella politica e in Luciano D'Amico per cambiare le cose".