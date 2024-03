Abruzzo: Tajani, 'Berlusconi amava questa terra, ora sorride da lassù'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - "L'Abruzzo merita che i riflettori siano accesi non solo in campagna elettorale ma 365 giorni l'anno. Noi siamo qui tutti uniti come centrodestra per dare un messaggio chiaro: noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo non soltanto in campagna elettorale. E...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – "L'Abruzzo merita che i riflettori siano accesi non solo in campagna elettorale ma 365 giorni l'anno. Noi siamo qui tutti uniti come centrodestra per dare un messaggio chiaro: noi c'eravamo, ci siamo e ci saremo non soltanto in campagna elettorale. E stasera c'è con noi un signore che sta sorridendo e che ha amato l'Abruzzo come fosse la sua terra. Quel signore ci guarda da lassù, è Silvio Berlusconi". Così il segretario di Forza Italia Antonio Tajani, parlando dal palco del comizio del centrodestra a Pescara.