Abruzzo: Tajani, 'escludo secondi e terzi passi falsi, centrodestra vincerà'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Se temo un secondo passo falso in Abruzzo dopo il voto in Sardegna? "Escludo secondi e terzi passi falsi. Sono convinto che il centrodestra vincerà perché girando per l'Abruzzo percepisco un clima molto, molto positivo in particolare per Forza Italia", dice Antonio Tajani, arrivato a Pescara per il comizio conclusivo del centrodestra per le regionali abruzzesi. A chi gli chiede se la battaglia elettorale di domenica sia decisiva per la maggioranza, il leader di Forza Italia e vicepremier risponde: "Nessuna battaglia è decisiva, noi lavoriamo per governare bene l'Abruzzo con idee e proposte, per la crescita di un territorio importante".