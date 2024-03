Abruzzo: Tajani, 'Marsilio ha governato bene, vincerebbe anche col disgiunto'

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Timore nel centrodestra per l'effetto Sardegna? "C'è stato un errore e bisogna tenerne conto, ma l'opinione pubblica ha premiato i partiti del centrodestra. In Abruzzo non c'è il voto disgiunto e poi sono convinto che Marsilio vinc...

Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Timore nel centrodestra per l'effetto Sardegna? "C'è stato un errore e bisogna tenerne conto, ma l'opinione pubblica ha premiato i partiti del centrodestra. In Abruzzo non c'è il voto disgiunto e poi sono convinto che Marsilio vincerebbe anche col voto disgiunto perché ha governato bene col sostegno di tutta la coalizione di centrodestra". Così il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a Pescara a margine del comizio del centrodestra per le regionali.