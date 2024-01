Acca Larentia: Fdi Palermo, 'Pd non condanna terrorismo rosso'

Palermo, 11 gen. (Adnkronos) – "Fratelli d'Italia nel suo ordine del giorno presentato al consiglio comunale di Palermo sui fatti di via Acca Larentia non ha avuto alcuna esitazione nel condannare sia i saluti romani che gli assassini dell'ultrasinistra che uccisero i tre giovani militanti missini e che, a distanza di 46 anni, restano ancora impuniti. Ci chiediamo perché il Pd non abbia voluto condividere e votare questo ordine del giorno. Cosa impedisce al partito della Schlein di condannare senza se e senza ma il terrorismo rosso che ha insanguinato l'Italia in quegli anni? O siamo tornati indietro nel tempo degli anni in cui i brigatisti erano considerati 'compagni che sbagliano'?". Lo dicono in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Giuseppe Milazzo e il coordinatore regionale Giampiero Cannella.