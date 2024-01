Acca Larenzia: Fazzolari, 'dare giustizia a vittime per storicizzare quel periodo'

Acca Larenzia: Fazzolari, 'dare giustizia a vittime per storicizzare que...

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – "La commemorazione di Acca Larenzia si svolge in quelle stesse forme dal 1979, nel frattempo hanno governato sia il Pd, sia Renzi e Conte che oggi si scandalizzano. Curioso che la sinistra scopra il caso Acca Larenzia solo adesso. Sono certo che, se si riuscisse a dare giustizia alle vittime di quel terribile attentato, sarebbe più facile storicizzare quel periodo e il ricordo dei militanti di destra uccisi negli anni 70". Lo dice il sottosegretario per l’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.