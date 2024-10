Il nuovo accordo per garantire l'accesso ai farmaci ai neonati in Italia

Un nuovo accordo per la salute dei neonati

In Italia, un recente accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni ha segnato un importante passo avanti nella lotta contro le infezioni respiratorie nei neonati. Con un investimento iniziale di 50 milioni di euro, il governo mira a garantire un accesso equo ai farmaci, in particolare agli anticorpi monoclonali, per tutti i neonati, indipendentemente dalla regione di residenza. Questo intervento si rende necessario in un contesto in cui le infezioni respiratorie rappresentano una delle principali cause di ricovero per i bambini al di sotto dei due anni.

Meccanismo di cessione solidale

Il piano prevede un meccanismo di cessione solidale del 20% delle dosi di farmaco da parte delle Regioni che hanno già completato le gare d’acquisto. Questo approccio mira a soddisfare il fabbisogno delle Regioni che, al contrario, si trovano in difficoltà nell’approvvigionamento. Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, evidenziando come la collaborazione tra le diverse entità sia fondamentale per garantire la salute dei più vulnerabili.

Statistiche allarmanti e necessità di intervento

Le statistiche parlano chiaro: nel 2023, in Italia si sono registrati 15mila ricoveri per bronchiolite, con circa 3mila di questi in terapia intensiva e 16 decessi. A livello globale, il virus responsabile delle infezioni respiratorie gravi causa ogni anno la morte di circa 100mila bambini sotto i cinque anni. Questi dati evidenziano l’urgenza di un intervento tempestivo e coordinato per proteggere i neonati, soprattutto in vista della stagione epidemica, che si prevede raggiunga il picco tra novembre e dicembre.

Un futuro più sicuro per i neonati

Il presidente della Società Italiana di Neonatologia, Luigi Orfeo, ha espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto, sottolineando come il meccanismo solidale permetterà di evitare disuguaglianze nell’assistenza sanitaria. Grazie a questo intervento, si prevede una copertura per il 75% dei neonati, con l’obiettivo di garantire che nessun bambino rimanga senza accesso ai farmaci necessari. La campagna di vaccinazione e distribuzione dei farmaci avrà inizio a novembre, offrendo così una protezione tempestiva ai neonati durante i mesi più critici dell’anno.