Dopo l’accordo tra Israele e Hamas, il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza è entrato in vigore alle 10:15 ora italiana, in seguito alla consegna da parte di Hamas della lista degli ostaggi, Le tre giovani, Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, sono in procinto di essere trasferite alla Croce Rossa, secondo quanto riportato da fonti locali.

Accordo Israele-Hamas: in corso la consegna dei primi 3 ostaggi alla Croce Rossa

I convogli incaricati di garantire la sicurezza di Doron, Emily e Romi sarebbero già in movimento. Le autorità israeliane hanno annunciato che il processo di liberazione degli ostaggi è ufficialmente iniziato. Il rilascio è attualmente in corso, e i mezzi stanno raggiungendo le località stabilite per la consegna.

Gli operatori della Croce Rossa internazionale prenderanno in carico le tre ragazze dalle mani di rappresentanti di Hamas per poi trasferirle alle truppe dell’IDF a Gaza, che le porteranno in uno dei tre complessi allestiti dall’IDF vicino al confine. A tal proposito, le Forze di Difesa Israeliane hanno dato il via libera affinché le madri delle giovani liberate possano incontrarle presso il centro di accoglienza di Reem prima del trasferimento in ospedale.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, conferma e si dice soddisfatto per l’imminente rilascio di tre ostaggi israeliani previsto per oggi:

“Oggi iniziano a uscire gli ostaggi! Tre meravigliose giovani donne saranno le prime“, scrive su Truth Social.

I primi tre ostaggi liberati: chi sono

Si tratta di tre donne rapite durante gli attacchi del 7 ottobre 2023:

Romi Gonen, 23 anni, è stata in contatto con sua madre, Meirav Gonen, per tutta la mattina del 7 ottobre, mentre cercava di sfuggire con le sue amiche all’attacco di Hamas al festival Supernova. Alle 6:30, poco dopo l’inizio dell’assalto, Romi aveva chiamato sua madre, rimanendo al telefono con lei fino alle 10:15, quando ha riferito che erano state colpite e che stavano sanguinando. L’ultima comunicazione risale alle 10:58. L’auto in cui si trovavano è stata successivamente ritrovata vuota, mentre il cellulare di Romi è stato localizzato più tardi nella Striscia di Gaza.

Emily Damari, 27 anni, è stata sequestrata la mattina del 7 ottobre durante l’attacco al kibbutz di Kfar Aza. Possiede doppia cittadinanza, britannica e israeliana. Il suo ultimo messaggio, inviato alle 10 del mattino, riportava che i terroristi si trovavano nel suo quartiere e stavano sparando intorno al suo appartamento. Nel gennaio 2024, Dafna Elyakim, un’ex ostaggio di 15 anni, raccontò che lei e sua sorella minore avevano incontrato Emily Damari e Romi Gonen in un tunnel di Hamas.

Doron Steinbrecher, 31 anni, si trovava nel suo appartamento al kibbutz Kfar Aza la mattina del 7 ottobre. Infermiera veterinaria, era in contatto con la sorella Yamit Ashkenazi e con i loro genitori. Alle 10:30, Doron ha informato i suoi genitori di essere spaventata e di aver visto i terroristi arrivare nel suo edificio. Successivamente, ha inviato un messaggio vocale ai suoi amici, dicendo: “Sono arrivati, mi hanno presa”.

Accordo Israele-Hamas, tregua a Gaza in ritardo

La tregua a Gaza è finalmente entrata in vigore, ma con un ritardo di tre ore. Il cessate il fuoco è stato attivato alle 10:15 ora italiana, dopo che Hamas ha consegnato la lista degli ostaggi che saranno rilasciati oggi. La prima fase della tregua era inizialmente programmata alle 8:30 locali, ma è stata posticipata a causa del ritardo di Hamas nel fornire i nomi dei primi ostaggi da liberare.